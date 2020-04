Boomender Schwingsport – Immer grösser, immer weiter? Defizitäre Schwingfeste und Organisatoren, die an Grenzen kommen – das sei nicht neu, sagt Jakob Aeschbacher, Präsident der Berner Schwinger. Florine Schönmann

Jakob Aeschbacher ist neuer Präsident des Bernisch-Kantonalen Schwingerverbands. Foto: Christian Pfander

Es sind Schlagzeilen, die nicht so recht in das Bild des boomenden Schwingsports passen. Das kantonale Schwingfest 2019 in Münsingen endete mit einem Defizit in noch unbekannter Höhe. Das Belper Organisationskomitee verzichtet freiwillig auf die Durchführung des Mittelländischen Schwingfests 2021. In beiden Fällen spielte die Corona-Krise noch keine Rolle, die nun auch im Schwingen zu zahlreichen Absagen und Verschiebungen führt.