Uetendorf wählt – Immer für eine Überraschung gut Hannes Zaugg-Graf möchte zum zweiten Mal Gemeindepräsident von Uetendorf werden und kandidiert gegen seine Gemeinderatskollegin Trudi Mösching. Sorgt er am Wochenende für eine weitere Überraschung?

Marc Imboden

Hannes Zaugg-Graf möchte wieder Gemeindepräsident von Uetendorf werden. Foto: PD

Es ist kurz vor 12 Uhr an diesem sonnigen Tag in der vergangenen Woche. Aus dem Rathaus in Bern strömen die Grossrätinnen und Grossräte, um eine Nase voll frische Luft zu nehmen oder ihre Mittagspause in einem der Restaurants in der Nähe zu verbringen. Unter ihnen: Hannes Zaugg-Graf, Gemeinderat aus Uetendorf und Mitglied der GLP-Fraktion im bernischen Kantonsparlament, verabredet mit dem Journalisten dieser Zeitung. Nach 13 Jahren könnte diese Session eine seiner letzten sein. Denn es gibt ein Szenario für seinen Rücktritt: Wenn er am Sonntag zum Nachfolger von Albert Rösti und damit zum zweiten Mal zum Gemeindepräsidenten von Uetendorf gewählt wird, kehrt der 56-Jährige der Legislative den Rücken und ist künftig nur noch Exekutivpolitiker.