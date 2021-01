Versuchte Vergewaltigung – Immer Frauen und immer das Töffli Ein Mann, der vom Regionalgericht Oberland zu einer Haftstrafe von 36 Monaten verurteilt wurde, stand am Donnerstag vor dem Berner Obergericht. Anne-Marie Günter

Das Obergericht befasst sich mit einem Mann, der eine Reihe von Delikten auf dem Kerbholz hat. Foto: Franziska Rothenbühler

Am 27. November 2019 verurteilte das Regionalgericht Oberland einen 34-jährigen Mann aus der Region Thun zu einer 36-monatigen Freiheitsstrafe wegen versuchter Vergewaltigung, versuchter Nötigung, Raub und Diebstählen. Er hat gegen dieses Urteil Beschwerde erhoben und stand am Donnerstag vor drei Oberrichterinnen in Bern.

Das Obergericht befragte auch die junge Frau, welche von den schwerwiegendsten Vorwürfen betroffen war, die auf die Nacht vom 21. zum 22. Juni 2018 zurückgingen. Fragen und Antworten wurden auf Englisch übersetzt.

Die Frau antwortete zurückhaltend, sprach davon, dass der Mann plötzlich ganz anders gewesen sei, dass sie sich nach Kräften gewehrt habe und schliesslich entkommen konnte. Am liebsten würde sie das Geschehene vergessen, sagte sie. Ihre Anwältin wies darauf hin, dass sie nie in ihrer afrikanischen Muttersprache befragt werden konnte. Ihre Aussagen seien trotzdem immer schlüssig gewesen.