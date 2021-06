Nerv unter Druck – Immer dieses Kribbeln in der Hand Das Karpaltunnelsyndrom ist eine der häufigsten Handkrankheiten. Doch wer die lästigen Gefühlsstörungen frühzeitig behandeln lässt, kann auf Beschwerdefreiheit hoffen. Stefan Müller

Désirée Kellner leidet unter m a ssiven Gefühlsstörungen in den Händen. Die rechte Hand ist bereits operiert, bei der linken behilft sie sich vorerst m it einer Schiene. Foto: Samuel Schalch

Désirée Kellner liebte das Biken, nicht nur gemütlich auf der Strasse, sondern sportlich ruppige Alpwege hinunter. Doch dann begann es mit dem unangenehmen Kribbeln in der rechten Hand. Sie musste die Schussfahrt immer häufiger unterbrechen und die Hand kräftig schütteln, weil sie sich wie eingeschlafen anfühlte.

Schon früher war ihr aufgefallen, dass sie ein ähnliches Kribbeln oft auch vor dem Einschlafen verspürte – ein Umstand, dem sie jedoch weniger Beachtung schenkte. «Ameisenlaufen» und Taubheit in der Hand störten Désirée Kellner in der Folge aber immer mehr, sodass sie sogar nachts davon aus dem Schlaf gerissen wurde. Das wachsende Schlafmanko führte zu vermehrter Unkonzentriert- und Gereiztheit, was sich auf das Familienleben und die Arbeit auswirkte.