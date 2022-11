Starke Hockeyaner nicht belohnt – Immer diese verflixten Schweden! Auch im zweiten Spiel am Karjala-Cup gefallen die Schweizer, sie sind spielerisch sogar stärker als Schweden. Doch beim 2:3 in Overtime fehlt ihnen die Fortüne. Simon Graf

Und am Schluss jubeln immer die Schweden: Sie siegten zum neunten Mal in Serie gegen die Schweizer. Foto: Vesa Moilanen (Lehtikuva via AP)

Eishockey ist ein Spiel der Details. Kukan eilte zu Beginn der Overtime bei drei gegen drei Feldspieler schon nach vorne, doch der Puck kullerte so, dass ihn die Schweizer nicht kontrollieren und den stürmischen Verteidiger lancieren konnten. Ein Schwede verhakte sich bei Bertschy, und im Powerplay traf Dahlén in der 62. Minute zum 3:2-Siegestor für die Favoriten. Der Stürmer, letzte Saison bei San Jose noch Teamkollege von Timo Meier, wurde mit seinem zweiten Treffer zum Matchwinner.

Es war ein abruptes, bitteres Ende für die Schweizer, die in diesem intensiven Duell sogar mehr Spielanteile gehabt hatten. Wie schon am Donnerstag beim 3:2 nach Penaltys gegen Finnland glichen sie im dritten Abschnitt nach einem 1:2-Rückstand aus, diesmal traf ZSC-Captain Geering in der 54. Minute nach schöner Vorarbeit Hofmanns. Danach verpassten sie einige gute Gelegenheiten, ehe sie in der Verlängerung vom Glück verlassen wurden.

Auch die Schweizer konnten jubeln: Damien Riat (9) lässt sich für das 1:1 feiern. Foto: Vesa Moilanen (Lehtikuva via AP)

Doch das ist gegen die Schweden ja nichts Neues. Es war bereits die neunte Niederlage in Serie gegen die Nordländer, gegen die sich die Schweizer so schwertun wie gegen keine andere Nation. Ihr letzter Sieg datiert vom April 2016, ein 5:3 in der WM-Vorbereitung in Ljungby. An grossen Turnieren haben die Schweizer zuletzt ebenfalls neunmal in Folge verloren – seit ihrem 3:2 zum WM-Auftakt 2013 in Stockholm, wo das Team von Sean Simpson ohne Niederlage durchlief bis zum Final, den es verlor gegen … Schweden.

Trotz des enttäuschenden Endes war auch der zweite Auftritt der Schweizer in Turku sehr erfreulich. In den ersten zehn Minuten hatten sie noch etwas Mühe mit der Kadenz der Schweden, danach waren sie das bessere Team. Zweimal gerieten sie in Rückstand, zweimal glichen sie aus. Und je aktiver sie spielten, je früher sie die Schweden störten, desto besser lief es für sie. Eine Bestätigung für die Philosophie von Nationalcoach Patrick Fischer, der aufsässiges, temporeiches, vorwärts gerichtetes Eishockey fordert.

Zu diesem Stil passt Zugs Hofmann, der sich nach der verpassten WM in Helsinki wieder fürs Nationalteam aufdrängen möchte und am Karjala-Cup Werbung macht. Immer wieder säte er Unruhe in der schwedischen Defensive. Nicht so dynamisch, aber pucksicher und selbstbewusst ist Moy, der das 1:1 Riats (35.) im Powerplay vorbereitete. Und Geering war sein zweites Tor im Schweizer Dress besonders zu gönnen – in den vergangenen Jahren war er für die WM trotz starker Leistungen bei den ZSC Lions immer wieder übergangen worden.

Das Telegramm Infos einblenden Schweiz - Schweden 2:3 n.V. (0:1, 1:0, 1:1) Gatorade Center, Turku. – 993 Zuschauer. – Tore: 7. Pettersson (Lindholm, Brännström) 0:1. 35. Riat (Moy, Alatalo/Ausschluss Folin) 1:1. 48. Dahlén (Sellgren, Johansson) 1:2. 54. Geering (Hofmann) 2:2. 62. (61:05) Dahlén (Pettersson, Persson/Ausschluss Bertschy) 2:3. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 2-mal 2 Minuten gegen Schweden. Schweiz: Aeschlimann; Mirco Müller, Alatalo; Geisser, Kukan; Geering, Karrer; Rathgeb; Marco Müller, Ambühl, Bertschy; Hofmann, Jäger, Simion; Eggenberger, Senteler, Moy; Rod, Thürkauf, Riat. Bemerkungen: Schweiz ohne Andrighetto, Marti (überzählig) und Künzle (angeschlagen).

Die Schweden bestätigten mit dem Sieg ihren starken Turnierstart gegen Tschechien (4:1). Der neue Nationalcoach Sam Hallam, ein dreifacher Meistercoach mit Växjö, soll neuen Schwung hineinbringen, nachdem der WM-Halbfinal zuletzt dreimal verpasst wurde. In Finnland setzt er nur auf Spieler aus der schwedischen Liga, deren Niveau dank zahlreichen Rückkehrern aus Russland ebenfalls gestiegen ist.

Für die Schweizer, die zweimal gepunktet haben, gilt es am Sonntag (11.30 Uhr) gegen Tschechien, den starken Eindruck zu bestätigen, den sie am Karjala-Cup bisher hinterlassen haben. Gegen Finnland und Schweden waren sie auf Augenhöhe und zeigten, dass sie im Konzert der Grossen eine gute Rolle spielen können.

Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher, 2018 einen Bestseller über Roger Federer. Mehr Infos @SimonGraf1

Fehler gefunden?Jetzt melden.