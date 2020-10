Wattenwil-Märit – Immer dasselbe. Und immer anders Eigentlich würde hier eine Reportage über den Wattenwilmärit 2020 stehen. Da er wegen Corona nicht stattfindet, gibts stattdessen eine Liebeserklärung. Marc Imboden

Märitstimmung in Wattenwil. Foto: Marc Imboden Das Karussell gehört zu jedem Wattenwilmärit. Foto: Marc Imboden Liebe auf den ersten Blick. Foto: Marc Imboden 1 / 12

Es ist ruhig. Viel zu ruhig. Es ist so ruhig, wie es am ersten Mittwoch im Oktober in Wattenwil seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gewesen ist. Der Verkehr bewegt sich durch die Burgistein- und Grundbachstrasse wie an jedem anderen Tag im Jahr, und es sind auch nicht mehr Leute unterwegs als sonst.