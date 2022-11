Anlass in Spiez – «Im Zweifel, tu es!» Frauen verschiedener Parteien trafen sich in Spiez zum Austausch und debattierten über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Albert Rösti ermunterte die Frauen.

Am 1. Politischen Frauenforum Thun-Oberland nahmen zahlreiche Frauen und auch einige Männer teil. Foto: PD

Die FDP der Wahlkreise Thun und Oberland organisierte am Mittwoch in Spiez das 1. Politische Frauenforum Thun-Oberland – als Folgeanlass des parteiübergreifenden runden Tisches, an dem im Februar in Thun 22 Politikerinnen teilnahmen.

«Die Veranstaltung mit 45 Teilnehmerinnen aus Politik, Verwaltung und Verbänden war erfolgreich», so die Organisierenden. Vertreterinnen aus sämtlichen Parteien der Wahlkreise Oberland und Thun waren anwesend. Auch Frauen aus verschiedenen kantonalen Organisationen nahmen teil, etwa von der Fachstelle Gleichstellung von Frau und Mann, der Frauenzentrale und der KMU-Frauen des Kantons Bern sowie eine Vertreterin des BPW Club Thun.

Bundesratskandidat, Nationalrat und Gemeindepräsident Albert Rösti (SVP) ermunterte während seines Referats die Frauen, bei einer Anfrage zu einer Kandidatur oder einer politischen Beteiligung Ja zu sagen: «Im Zweifel, tu es!», sagte er, denn: Jede politische Karriere «beginnt im Kleinen».

Anschliessend fand, moderiert von der ehemaligen Regierungsrätin Dora Andres (FDP), eine Diskussionsrunde mit Anna-Katharina Zenger (Grüne), Barbara Josi (SVP), Corina Grossniklaus (EDU), Angelika Zimmermann (Die Mitte), Regina Fuhrer-Wyss (SP), Melanie Beutler Hohenberger (EVP), Letizia Müller (GLP) und Susanne Brunner (FDP) statt. Diese drehte sich um die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Vereinbarkeit von Politik mit Familie und Beruf und Oberland-Thun-spezifische Besonderheiten.

Mehrere Teilnehmerinnen meldeten sich gemäss dem OK spontan dafür, das nächste politische Frauenforum Thun-Oberland im kommenden Jahr zu organisieren.

