Anschläge in Wien – Im Zweifel lebenslang Wie die konservativ-grüne Regierung Österreichs den islamistischen Terrorismus bekämpfen will. Leila Al-Serori

Kerzen- und Blumenmeer an einem der Tatorte in der Wiener Innenstadt. Foto: Keystone

Es ist das grösste Gesetzespaket gegen den Terrorismus, das Österreich seit Jahren gesehen hat – wenn es denn kommt. Kanzler Sebastian Kurz will die am Mittwoch in Wien vorgestellten Pläne bis Anfang Dezember ausarbeiten und vor allem auf rechtsstaatlich solide Füsse stellen.

Das dürfte ein heikles Unterfangen werden, denn die Pläne sind umstritten. So will die Regierung eine vorbeugende elektronische Überwachung von aus der Haft entlassenen Gefährdern durchsetzen, ebenso die zeitlich unbegrenzte Unterbringung im sogenannten «Massnahmenvollzug», das heisst, auch über das Verbüssen der Strafe hinaus, wenn die terroristischen Täter als weiterhin gefährlich eingestuft werden. Kurz (ÖVP) sagte, sie sollten ähnlich wie geistig abnorme Rechtsbrecher behandelt werden und im Zweifelsfall «ein Leben lang eingesperrt» werden können.