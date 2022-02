Freispruch vor Obergericht – Im Zweifel für den Angeklagten Das Obergericht hat das Urteil des Regionalgerichts Berner Oberland umgestossen und einen Mann vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. Marc Imboden

Nachdem an einer Bar reichlich Whisky geflossen war, soll es zu einer Vergewaltigung gekommen sein (Symbolbild). Foto: David Heerde

Ein Mann setzt eine Frau unter Alkohol, bis sie stark betrunken und nicht mehr fähig ist, sich zur Wehr zu setzen oder zu flüchten. Dann vergewaltigt er sie, obwohl sie immer wieder deutlich macht, nicht mit ihm schlafen zu wollen. So lautete der Vorwurf gegen einen Hotelier, als der Fall Ende 2019 vor dem Regionalgericht Oberland in Thun in erster Instanz verhandelt wurde.