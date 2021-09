Alpabzug in Adelboden – Im Zickzack hinunter von der Engstligenalp Am Samstag haben rund 500 vierbeinige Alp-Urlauber ihre Rückkehr in den heimischen Stall angetreten. Bereits um 6 Uhr starteten die Kühe den steilen Abstieg von der Engstligenalp nach Adelboden.

Der spektakuläre Alpabzug von der Engstligenalp läutet den Herbst ein. Foto: PD

Rund zehn Wochen sind vergangen, seit die Kühe den besonders steilen Anstieg zu ihrer Sommerweide auf der Engstligenalp gemeistert haben. Sobald die Tage kürzer werden, ist es Zeit für die Rückkehr ins Tal. Beim Alpabzug am Samstag machten sich die ersten Sennen und ihre Tiere bereits in der Dunkelheit auf den Weg zurück nach Adelboden.

Steiler Abstieg mit Glockenklängen und Wasserfall. Foto: PD

«Dank zahlreicher Gehilfen konnten die rund 500 Kühe den eineinhalbstündigen Abstieg sicher meistern und werden nun die kalte Jahreszeit im heimischen Stall verbringen», heisst es in einer Mitteilung der Bergbahnen Engstligenalp AG.

Raclettehütte statt Kuhstall

Wenn die neue Jahreszeit beginnt und die Kühe die Engstligenalp verlassen, verändert sich auch die Hochebene: «Aus dem Kuhstall wird eine urchige Raclettehütte und aus der Sommerweide ein Golfplatz mitten in den Alpen», teilen die Verantwortlichen mit. So bietet Familie Aellig in ihrer Sennhütte vom 11. September bis 24. Oktober immer mittwochs bis sonntags Raclette sowie Trockenfleisch, Hobelkäse, Wurst und Brot an. Jeweils sonntags gibt es zudem Ländlermusik.

Rund 500 Tiere waren unterwegs. Foto: PD

Golfen auf 2000 Metern über Meer

Ein sportliches Herbsterlebnis bietet der Pop-up-Golfplatz «Golf Mountain». Ebenfalls vom 11. September bis 24. Oktober sorgen dort täglich von 10 bis 16 Uhr 18 Löcher für eine schwungvolle Partie zwischen Bächen, Steinsektoren und Wiesen. Eine eintägige Spielerlaubnis mit Gondelfahrt kostet 85 Franken. «Wer noch nie einen Golfschläger in der Hand hatte, kann für 20 Franken gemeinsam mit einem Profi ein paar Bälle in Richtung Wildstrubel schlagen», so die Mitteilung. Kinder zahlen 10 Franken.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.