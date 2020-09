EHC Biel vor dem Saisonstart – Im Zeichen des Wandels Zuerst kam Corona, dann der Schicksalsschlag um Trainer Antti Törmänen. Der EHC Biel blickt auf turbulente Monate zurück – und zeigt sich dennoch ambitioniert. Marco Oppliger

Wenig Zeit für den neuen Chef: Lediglich einen Monat hat Trainer Lars Leuenberger erhalten, um die Mannschaft auf die Saison vorzubereiten. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Vielleicht ist diese eine Szene bezeichnend für das, was beim EHC Biel vor sich geht. An diesem Vormittag ist Mathieu Tschantré in die Eishalle zurückgekehrt. Der «ewige» Bieler Captain – 20 Jahre lang hielt er dem Club die Treue – ist gekommen, um die Zukunft einzuleiten. In einer kleinen Zeremonie übergibt Tschantré den Dress mit dem C auf der Brust an Kevin Fey. Es ist ein Schritt in eine neue Ära, ein Zeichen für den Wandel, in dem sich der Club befindet.