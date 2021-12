GV Grindelwald – Im Zeichen der Jugend und der fehlenden Wortmeldungen Neben dem Budget standen fünf Kredite mit der Gesamtsumme von 3,73 Millionen Franken auf der Traktandenliste der Gemeindeversammlung Grindelwald. In Erinnerung bleibt aber anderes. Samuel Günter

Dorf Grindelwald Foto: BOM

An der Grindelwalder Gemeindeversammlung am Freitagabend wurden auch heuer die Jungbürger im Kreise des Stimmvolks begrüsst. «Ich hoffe, ihr seid nicht nur heute hier, an einer Versammlung, an der es ein Geschenk gibt, sondern kommt wieder, um euer Bürgerrecht auszuüben», meinte Gemeindepräsident Beat Bucher.

Er verwies dabei auf die Traktandenliste: Insgesamt ging es um Kredite in Höhe von 3,73 Millionen Franken. «Eine stolze Summe, über die wir hier heute befinden.» Und dann wurde ja auch noch das Budget behandelt. «Was hier passiert, ist wichtig, und es ist wichtig, dass auch die Jugend daran teilnimmt.