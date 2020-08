Konzerte in Thun und Bern – Im Zeichen Beethovens Der Kammerchor Seftigen widmet sein jährliches Konzert ganz dem Komponisten Ludwig van Beethoven.

Die jährlichen Konzerte des Kammerchores Seftigen stehen ganz im Zeichen Beethovens. Foto: PD

«Auch wenn die C-Dur-Messe etwas im Schatten der monumentalen Missa Solemnis steht, so ist sie doch vom ersten bis zum letzten Ton echtester und kühnster Beethoven», schreibt der Kammerchor Seftigen in einer Mitteilung. Das Ensemble wird unter anderem jenes Werk an seinen Jahreskonzerten in Bern und Thun vortragen, begleitet vom Orchester Opus Bern.

In Thun tritt der Chor am Samstag, 12. September, um 19.30 Uhr in der Westhalle auf, in Bern tags darauf um 17 Uhr im Casino. Als Solisten wirken Leticia Kahtraman und Selina Batliner (beide Sopran), Anna Nero (Alt), Michael Mogl und Moritz Achermann (beide Tenor), Erwin Hurni (Bass) sowie Martin Klopfenstein (Klavier).

Unter der Leitung des langjährigen Dirigenten Patrick Secchiari interpretiert der Chor auch den Elegischen Gesang für Chor und Streicher op. 118, mit dem Beethoven der sehr jung verstorbenen zweiten Ehefrau seines langjährigen Freundes und Gönners Johann Baptist Freiherr von Pasqualati zu Osterberg gedenkt.

Als weiteres Werk präsentiert das Ensemble die Fantasie für Klavier, Soli, Chor und Orchester in c-Moll op. 80, die 1808 als effektvolles Abschlussstück für Beethovens legendäre Akademie im Theater an der Wien entstand. Den Klavierpart improvisierte der Komponist während der Uraufführung selbst.

Als Instrumentalstück wird das Rondo für Klavier und Orchester in B-Dur WoO 6 zu hören sein.

