Spezielle Leidenschaft – Im Winter in die Emme? Für ihn kein Problem Andreas Gmünder aus Oberburg badet jeden Tag in der Emme – egal welche Temperatur das Thermometer anzeigt. Das stärke das Immunsystem und mache ihn stressresistenter, ist er überzeugt. Nadja Noldin

Auch im Februar ist Andreas Gmünder jeden Mittag in der Emme anzutreffen. Fotos: Christian Pfander

Scheu guckt die Sonne durch den Wolkendunst. Nach dem Hudelwetter zuletzt scheint dieser Tag mit knapp 10 Grad geradezu prädestiniert zu sein für einen Spaziergang am Emmeufer. Doch niemand würde Anfang Februar auf den Gedanken kommen, auch nur einen Fuss in den reissenden Strom zu setzen. Niemand? Das stimmt nicht ganz. Andreas Gmünder tuts. Er geht baden – egal welche Temperatur das Thermometer anzeigt.

Um 12.30 Uhr spaziert der Rechtsanwalt und Personaltrainer gut gelaunt mit Tuch und Badeschuhen die paar wenigen Meter von seinem Daheim zum Emmeufer beim Lochbach in Oberburg. Dort knüllt er sein Badetuch zusammen, klettert die Böschung hinunter und steigt in die Emme. Das ungefähr vier Grad kalte Wasser umspült seine Unterschenkel, danach taucht er seine Hände und nach einem Augenblick die Arme hinein. Wichtig sei, den Körper an die Kälte zu gewöhnen und mit den Extremitäten anzufangen – erst 45 Sekunden die Beine, dann 15 Sekunden die Arme. Reinspringen sei wegen des Schocks zu gefährlich, warnt Andreas Gmünder, bevor er seinen muskulösen Körper, der in einer zum Anlass passenden Superman-Badehose steckt, ganz eintaucht. Nur noch der Kopf schaut hinaus.