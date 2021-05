Dauer des Impfschutzes – Im Winter geimpft – und im Sommer in Quarantäne? Bereits in wenigen Wochen läuft bei den ersten Geimpften der offizielle Impfschutz ab. Es gibt aber Hinweise, dass die Impfung länger als ein halbes Jahr vor einer Ansteckung schützt. Markus Brotschi , Gregor Poletti

Die Bewohnerin eines Pflegeheimes im Kanton Luzern erhielt kurz vor Weihnachten als Erste in der Schweiz eine Impfung gegen Corona. Bild: Urs Flüeler (Keystone)

Aus bisher vorliegenden Studiendaten ist bekannt, dass der Schutz der Corona-Impfungen mindestens sechs Monate nach der zweiten Dosis anhält. Allerdings läuft für die ersten Geimpften in der Schweiz diese Frist bereits in rund eineinhalb Monaten ab. Falls der Impfschutz nicht rechtzeitig verlängert wird, müssen Geimpfte nach Ablauf der sechs Monate wieder mit einer Quarantäne rechnen, wenn sie in Kontakt mit einer infizierten Person kommen. Zudem müssten sie sich für den Zutritt zu bestimmten Orten wieder auf Corona testen lassen.

Als Erste würde dies vor allem Betagte wie die 90-jährige Luzernerin betreffen, die am 23. Dezember in einem Pflegeheim als Erste in der Schweiz gegen Corona geimpft wurde. Die zweite Dosis bekam sie rund vier Wochen später, also in der zweiten Januarhälfte. Offiziell geht man bei den beiden in der Schweiz zugelassenen Impfstoffen von Pfizer und Moderna von einer Schutzdauer von sechs Monaten aus. Spätestens in der zweiten Julihälfte muss also klar sein, wie es für die früh Geimpften weitergeht.