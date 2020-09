Besseresser – Im wilden Westen Westlich von Bern erstreckt sich eine liebliche Landschaft mit Weilern, Wäldern und zumindest einem wunderbaren Restaurant: dem Bahnhof in Rosshäusern. Besseresser

Der Weidmannspiess hat von fast allem etwas dran: Wildschweinentrecote, Hasenfilet, Hirschmedaillon und Fasanenbrust.

Ganz unverhofft ist aus dem warmen Spätsommer ein kühler Herbst geworden, da steigt die Lust auf Wild. Passend dazu hat unlängst im Restaurant Bahnhof in Rosshäusern, den die Besseresser in bester Erinnerung haben, die Karte gewechselt. Vom sommerlichen Carpaccio gings über zu Herbsttellern mit deftiger Beilage. Also auf in den Westen der Stadt, wo es ganz rasch ländlich wird und sich die kleinen Strässchen neben der Bahnlinie durch die Sonnenblumenfelder schlängeln.