Berner Fussball – Im Wettstreit mit Konolfingen geht die erste Runde an Bosporus Der regionale Männerfussball steht diese Saison im Zeichen des Zweikampfs Bosporus gegen Konolfingen. Dank einem 3:2-Sieg im Berner Cupfinal geht die erste Runde an die Stadtberner. Ueli Moser

Sven Joss, hier noch bei einem Einsatz für den FC Thun, und der FC Konolfingen müssen sich im Cupfinal Bosporus geschlagen geben. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Vor vier Jahren stand Sven Joss noch mit Thun im «richtigen» Cupfinal, verlor diesen allerdings im Wankdorf vor gut 20'000 Zuschauern gegen Basel mit 1:2. Zwei Jahre danach folgte sein überraschender und früher Rücktritt vom Profifussball, und seither spielt der 28-Jährige nur noch mit seinen alten Kumpels beim Stammklub Konolfingen. Am Samstag nun stand er in Ins wieder in einem Cupfinal in Einsatz – allerdings einige Stufen tiefer und vor weit bescheidenerer Kulisse im Berner Cup.

Der Verteidiger hat in Konolfingen wieder zur Freude und zum Spass am Fussball zurückgefunden, «ich habe den Abschied aus dem Profisport noch keine Sekunde bereut», versichert er. «Und auch wenn ein Vergleich hinkt, so ist doch am ärgerlichsten, dass ich heute erneut im Verliererteam stand», resümierte er nach Spielschluss. «Aber Gratulation an Bosporus, sie waren heute über die ganze Partie gesehen das bessere Team», konstatierte er nach der emotionalen Partie fair.

Idealer Start

Dabei sei der Auftakt mit den beiden Treffern in der Startviertelstunde optimal gelungen, aber danach habe man die Initiative dem Gegner überlassen, statt einen Ausbau der Führung anzustreben. Joss bedauert, dass man mit dieser Niederlage auch die Qualifikation für den Schweizer Cup verpasst hat. «Wir hatten gehofft, im Herbst auf dem Inseli vor einer tollen Kulisse YB oder Thun zu einem Fussballfest empfangen zu können – aber nun müssen wir dies halt vorerst mal vertagen».

Auf das grosse Los – sprich ein Gastspiel von Nachbar YB oder einem andern Super-League-Team – dürfen nun die natürlich überglücklichen Bosporus-Akteure hoffen. Sie standen zum dritten Mal in Folge im Final des Berner Cups und konnten sich zum zweiten Mal nach 2021 als Sieger feiern lassen. Damals hatte man kein Losglück – aber bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt …

Das Duell zwischen den beiden Cupfinalisten ist damit aber noch nicht zu Ende. Drei Runden vor Schluss liegen sie in der 2. Liga Regional nur durch zwei Punkte getrennt an der Tabellenspitze. Zumindest eine Vorentscheidung um den Gruppensieg und die damit verbundene Qualifikation für die Aufstiegsspiele könnte bereits am Mittwoch fallen. Konolfingen (2./56 Punkte) wird dabei zuhause gegen Bosporus (1./58) unter Zugzwang stehen – «wir werden bereit sein», gibt sich Joss kämpferisch.

Breitenrain-Premiere

Bei den Frauen hat der FC Breitenrain gleich in seiner ersten Saison bei den Aktiven den Berner Cup gewonnen. Die auch in der Meisterschaft vor dem Aufstieg stehenden Viertligistinnen setzte sich im Final gegen Lerchenfeld nach frühem Rückstand schliesslich klar mit 4:1 durch. Den in der 2. Liga noch gegen den Abstieg kämpfenden Oberländerinnen dagegen blieb der erste Cupsieg damit auch im vierten Anlauf verwehrt.

