Personalnot wegen Pandemie – Im Wallis sind 700 Stellen unbesetzt Im Tourismuskanton fehlen Fachleute für den Saisonstart. Auch weil viele ehemalige Köche und Serviceangestellte jetzt bei Lonza arbeiten. Cyrill Pinto

Visp im Oberwallis. Weil die Lonza (im Vordergrund) viel Personal eingestellt hat, fehlen dem Tourismus jetzt Fachkräfte. Foto: Keystone

Ein paar Destinationen haben mit der Wintersaison bereits begonnen. So richtig los geht es Anfang Dezember. Pünktlich zum Saisonstart melden die Winterdestinationen in den Bergen einen Buchungsstand, der schon fast wieder Vor-Pandemie-Niveau erreicht hat, wie etwa der Direktor der Walliser Tourismusorganisation meldet: «Ferngäste aus den USA und Südostasien buchen wieder Ferien wie vor der Pandemie. Und auch in Europa zieht der Hauptmarkt mit Deutschland, den Benelux-Ländern und Grossbritannien wieder stark an. Der Buchungsstand ist klar besser als im Vorjahr», sagt Damian Constantin von Valais/Wallis Promotion.