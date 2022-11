Kunst-Installation – Im Wald aus Karton-Lianen Die Kunstschaffenden Nicolas Bernière und Sylvie Zampolini lassen im Kulturmuseum Bern in einen märchenhaften Wald voller Insekten eintauchen. Helen Lagger

Nicolas Bernière in seiner Ausstellung «Deep Forest Extinction» im Kulturmuseum in Bern. Foto: Raphael Moser

Kinder rennen durch den Wald und reissen dabei fast ein paar herunterhängende Lianen mit. Jemand erinnert sie daran, dass sie nicht in der freien Natur sind, sondern mitten in einem Kunstwerk. Mit «Deep Forest Extinction» haben die beiden Kunstschaffenden Nicolas Bernière und Sylvie Zampolini eine Installation geschaffen, bei der man in einen Wald eintritt, in dem es brummt und summt.