Studienbeginn an der Uni Bern – Im Vorlesungssaal könnte es kälter werden Tausende Studierende sind in Bern ins Herbstsemester gestartet. Auf sie wartet neuer Mensa-Food und mehr Party – und bald auch Unterricht im Rollkragenpulli? Christoph Albrecht

Viel Betrieb vor dem Hauptgebäude: An der Universität Bern hat am Montag das neue Semester begonnen. Foto: Adrian Moser

Es wird wieder studiert. Am Montag haben an der Universität Bern Tausende Studis das neue Semester in Angriff genommen. Welche Studiengänge sind neu? Was steht auf dem Mensa-Menüplan? Und was tut die Uni, um Energie zu sparen? Ein paar Fakten zum Studienbeginn.