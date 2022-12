Foto-Adventskalender, Tag 18 – Im Vorbeigehen Glück ist auch schön, wenn es klein ist. Kioske sind und waren Spiegel kleiner menschlicher Bedürfnisse. René Wüthrich

Zeitungskiosk im alten Bahnhof Bern, Rettungsinsel und Anlaufstelle im Kleinkrieg der Alltäglichkeiten. Frische Informationen, ein wenig Zuckerzeug, Tabakwaren. SBB Historic SV_193_01

Unterwegs im Alltag sind Menschen meistens in Eile. Viele fürchten, zu spät zu kommen oder etwas zu verpassen. Dabei laufen sie über Strassen, durcheilen Bahnhofshallen, vorbei an Plakaten und anderen Menschen, die es ebenso machen. Sie achten wenig darauf, und dabei fehlt den meisten dauernd irgendetwas, wenn sie unterwegs sind. Nicht mehr als ein Tischchen oder ein Schirmchen sind nötig, damit die Leute gerne stehen bleiben. Hat man einige Zeitungen oder etwas zu essen im Angebot, sehen sie sich für ein Weilchen etwas an. Dann gehen sie auf einmal weiter, als wären sie nie da gewesen, oder kaufen etwas, bevor sie wieder davoneilen.

Im Jahr 1914 gab es noch keine Einkaufsmöglichkeiten in der Bahnhofshalle, ausser einem winzigen Buchladen. Dieser alter Zeitungskiosk im alten Bahnhof um 1937, war der erste. SBB Historic SB_0011_02

Aufnahme vom April 1942. Leider ist die Qualität nicht besonders gut. Carl Jost, StAB FN_Jost_N_4411

Bahnhof Bern im Juli 1943, Ansichtskarten, wohlsortierte Presse, ein freundliches Gesicht und im Hintergrund die erstaunliche Bahnhofshalle. Sie wurde 1970 abgebrochen. SBB Historic R_0600_05

Was Menschen in Kiosken suchen, ist vermutlich ein kleiner Moment für sich selber. Klein trifft klein. Kioske sind beiläufige Bekanntschaften. Unkompliziert. Nichts ist wirklich wichtig. Man kauft ein wenig Tabak, der sich bald in Rauch auflösen wird, einen Kaugummi, der schnell keinen Geschmack mehr hat. Schuld ist niemand. Man wechselt ein paar standardisierte Worte, bekommt manchmal ein winziges Lächeln. Dann machen sich Kundinnen und Kunden mit ihrem kleinen, kurzen Glück davon, sind froh, nun eine frische Zeitung unter dem Arm zu haben oder ein Bonbon im Mund. Hat man es denn nicht gut?

Kinder stürmen 1949 einen Kiosk in der Bahnhofshalle Bern. SBB Historic R_0841_01

Ein Jahr später hat sich der Kiosk verändert, steht aber an der gleichen Stelle. SBB Historic R_1910_07

Im Jahr 1950 hat Chocolat Tobler im Bahnhof werbemässig dominiert. Hinter den Kiosken befindet sich die Gepäckaufgabe mit Gepäckloge, Waage und Zollrevision. SBB Historic R_1910_04

Dann ist plötzlich im Bogen zwischen den beiden Kiosken eine Mauer hochgezogen, und die alte Uhr tickt nicht mehr frei hängend. Unübersehbar hat unter der Uhr sich eine Wechselstube eingerichtet. SBB Historic R_2090_06

Fast alles blieb auf diesem Bild beim Alten, aber die Zeit stellt sich anders dar, auch auf der neuen Bahnhofsuhr. Es ist der 26. April 1951, 15 Uhr und 45 Minuten. SBB Historic R_2379_02

1939 im Sommer warten Verkäuferinnen auf Kundschaft und blicken in die Bahnhofshalle. Für kältere Tage ist unter dem Verkaufstresen der Radiator bereit. SBB Historic R_0617_01

Wie anders bei Nacht. SBB Historic R_2337_07

Kiosk als Treffpunkt. Über Öffnungszeiten ist nichts bekannt. SBB Historic 3R 2337 09

Bald ergänzten Automaten das Angebot. Oben Zigaretten, unten Pfefferminzrollen und Schokoriegel. Was immer frau sich wünschte, es kostete 20 Rappen beziehungsweise Cents, wie angeschrieben ist.

Eine Vorläufer von Treffpunkt und Loeb-Egge in der Vorhalle des alten Bahnhofs Bern im Juni 1954. SBB Historic

Kiosk auf Rädern, mobil um die Kunden im Zug zu erreichen. Service public von August 1950. SBB Historic

Kiosk im Automaten. Wie herrlich so ein Schluck gekühlte Milch im Juni 1962. Tetra-Pak passte damals noch zum Namen. SBB Historic R_4657_03

Kiosk im April 1951. SBB Historic R_2090_07

Der Buchladen und die Schalterhalle im Juli 1943.

Es gab auch Automaten für immaterielle Freuden. SBB Historic

Thun um 1960: Legendärer Kiosk vis-à-vis vom Hauptbahnhof Thun, bei der Schiffsanlegestelle. Auf dem Bild möglicherweise eine der Valentini-Schwestern, jahrzehntelang die Halterinnen des Kiosks. Der Kiosk heisst noch heute Valentini. Johnny Dubach, Stadtarchiv Thun SAT_3_15_S_10-80918_3

Zeitungskiosk im Hauptbahnhof Thun. Johnny Dubach, Stadtarchiv Thun SAT_3_15_S_10-80952_2

Auch ein Becherchen Wasser konnte Wunder wirken. Es war bei einem Automaten zu haben für 10 Rappen. SBB Historic SV_193_03

Kiosk nicht nur als Arbeitsort, sondern auch als Lebensraum. Frau Balsiger und Fräulein Christen im Kiosk Biechi. Walter Nydegger, StAB FN Nydegger 1803_01

Kiosk und Zeitungsverkäufer beim ehemaligen Tramhäuschen auf dem Bahnhofsplatz 1943. Walter Henggeler, photopress/key

1946 stand dieser Kiosk auf dem Waisenhausplatz. Martin Hesse, Burgerbibliothek Bern FN_K_A_941_25

(Mehrfach-Werte)

Foto-Adventskalender 2022 Vom 1. bis zum 24. Dezember erscheint jeden Tag eine Fotoserie mit historischen Bildern aus der Stadt und der Region Bern. Alle bereits geöffneten Türchen des Adventskalenders finden Sie hier in der Übersicht. Bereits letztes Jahr zeigten wir den ganzen Dezember lang Bilder aus vergangenen Zeiten. Den Adventskalender 2021 gibt es hier.

Fehler gefunden?Jetzt melden.