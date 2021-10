Aus für Burgdorfer Kulturlokal – Im Theater Z fällt bald der letzte Vorhang Ende Jahr schliessen Claudia und Karin Fankhauser das Theater Z – wegen der Corona-Krise. Regina Schneeberger

Claudia (links) und Karin Fankhauser schliessen ihr Theater Z. Foto: pd

Theaterproduktionen, Konzerte, Lesungen: Das Theater Z in der Burgdorfer Altstadt hatte in den letzten 15 Jahren verschiedenste Kulturangebote auf dem Programm. Doch damit ist Ende Dezember Schluss, wie die Betreiberinnen Claudia und Karin Fankhauser mitteilen. «Wir haben während der Corona-Krise festgestellt, dass unser Businessmodell nicht mehr funktioniert», werden die beiden in einer Medienmitteilung zitiert.

Diese Erkenntnis sei für sie «ziemlich überraschend» gekommen. Kurz vor der Pandemie hätten sie das Theater noch einem aufwendigen Aus- und Umbau unterzogen. Was mit der speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Infrastruktur geschehe, wüssten sie noch nicht.

Schwierige Planung

Der Schliessung blicken Claudia und Karin Fankhauser mit gemischten Gefühlen entgegen. «Einerseits hätten wir gerne weitergemacht. Die Künstlerinnen und Künstler, die bei uns ein- und ausgingen, sind uns ebenso ans Herz gewachsen wie die Menschen, die unsere Veranstaltungen besuchten.» Anderseits sei die Planung von Anlässen wegen Corona schwierig bis unmöglich geworden. Darüber hinaus hätten die Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie das Ausgangsverhalten des Publikums verändert, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Betreiberinnen hoffen nun, dass die Liegenschaftseigentümerin Techpharma Management AG eine Mieterschaft mit gleichen Ambitionen findet, damit die Einrichtung weitergenutzt werden kann.

