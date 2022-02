TV-Kritik «Tatort» – Im Swimmingpool muss alles enden Der neue Kölner Fall spielt im Schauspielermilieu. Da ist alles möglich – sogar Ballauf und Schenk stehen am Ende baff da. Matthias Lerf

Er ist erfolgreicher Schauspieler und Poolbesitzer: Aber ist Moritz Seitz (Thomas Heinze) auch ein Mörder? Foto: WDR

Vorsicht, Zeitlupenalarm: Eine Gesellschaft hüpft an einer Silvesterparty herum, kunstvoll verlangsamt bis zur Überästhetisierung. Und Vorsicht, aufdringlicher Schnitt-Alarm: Ein Partygänger kippt ein Glas Champagner und in der gleichen Bewegung ein Fläschchen Schnaps, zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort.