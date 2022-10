Gemeinde gegen Rückbau – Im Streit um den Camping zündet Gampelen die zweite Stufe Die ersten Abbauarbeiten am TCS-Camping im Naturschutzgebiet Fanel sollten schon in diesem Herbst beginnen. Doch die Gemeinde will dies verhindern. Stephan Künzi

Protest im Saal und auf der Tribüne: Vor einem Jahr beschlossen die Gampelerinnen und Gampeler, dem Kanton die Stirn zu bieten. Foto: Iris Andermatt

«Gampelen wagt den Hosenlupf», schrieb diese Zeitung Anfang Oktober letzten Jahres. Eben hatte die Gemeindeversammlung von Gampelen beschlossen, sich im ewigen Hin und Her um den TCS-Camping im Naturschutzgebiet Fanel definitiv gegen den Kanton zu stellen. Mit grossem Mehr trugen die Anwesenden den Behörden auf, sich nach Kräften für den Erhalt des umstrittenen Platzes am Neuenburgersee einzusetzen. Im Herbst 2018 hatten sich der TCS als Betreiber und der Kanton als Grundeigentümer auf Druck der Umweltverbände und des Bundes auf eine Räumung bis im Herbst 2024 verständigt.

Jetzt zündet Gampelen quasi die zweite Stufe in diesem Konflikt und erlässt für den Uferbereich mitsamt Naturschutzgebiet und TCS-Camping eine sogenannte Planungszone. Sie soll gewährleisten, «dass (…) keine baulichen Entwicklungen bewilligt werden müssen, die dem Planungsziel der Gemeinde entgegenstehen». So formuliert es der Gemeinderat im Beschluss, den er bereits im August gefällt und am Donnerstag nun im Anzeiger publiziert hat.

Das Ziel ist klar, und der Gemeinderat redet auch nicht lange um den heissen Brei herum. Solange die Planungszone gilt, «werden auch bestehende Rückbaugesuche nicht behandelt», schreibt er in einem offenen Brief zuhanden der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission.

Eine scharfe Expertise

Auf sie wird es ankommen. Erst im Juli verkündete die zuständige Regierungsrätin Evi Allemann (SP), dass sich das Fachgremium nochmals vertieft mit dem Fanel befassen werde. Zu diesem Zweck ist für Ende Monat eine Begehung vor Ort geplant.

Die Kommission hatte sich schon vor bald zwanzig Jahren zur Sache geäussert. 2003 hielt sie in einem Gutachten klipp und klar fest, dass ein Camping in einem derart streng geschützten Gebiet nichts verloren habe. Die sommerlichen Aktivitäten störten die Vogelwelt erheblich, «insbesondere durch den Bade- und den Bootsbetrieb, aber auch durch den Aufenthalt und das Spazieren im Uferbereich (Trampelweg)». All das laufe den Bestrebungen zuwider, die naturnahe Uferlandschaft am Neuenburgersee in ihrer einmaligen Grossflächigkeit zu erhalten.

Reger Betrieb: Der Campingplatz im Fanel beschert dem TCS jährlich über 100’000 Übernachtungen. Foto: Adrian Moser

Letztlich hat genau diese Expertise zur aussergerichtlichen Vereinbarung und zum Ende des Campings in Gampelen geführt. Ursprünglich hatte der Kanton mit einem juristischen Kniff die Mietverträge mit dem TCS nochmals verlängern wollen. Doch dagegen zogen die Umweltverbände und der Bund vor Gericht – und bekamen recht.

Die gegenteilige Meinung

Gemeindepräsident Eric Dietrich begründet den Erlass der Planungszone nicht allein mit dem Auftrag, den er im letzten Herbst von der Gemeindeversammlung bekommen hat. Ohne Wenn und Aber macht er klar, dass er der Argumentation der Umweltschützerinnen und -schützer nicht folgen kann. Tourismus und Naturschutz hätten im Bereich des heutigen Campings sehr wohl nebeneinander Platz, betont er einmal mehr.

In seiner Meinung bestärkt fühlt er sich durch einen Bericht der Naturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem Jahr 1967, als das Fanel unter Naturschutz gestellt wurde. Die Organisation begrüsste damals das Zusammenspiel ausdrücklich: Der Tourismus am weitherum bekannten Badestrand sei «in Zusammenarbeit mit dem TCS gerade noch rechtzeitig in geordnete Bahnen gelenkt worden», schrieb sie.

Ebenfalls zu ganz anderen Schlüssen als die Natur- und Heimatschutzkommission kam 2015 der Berner Oberländer Biologe Roland Luder. In einer im Auftrag des TCS erstellten Studie zog er das Fazit: «Der Campingplatz und der Campingbetrieb sind schutzzielverträglich.» Wichtig sei, dass der Betrieb nur im Sommer laufe und die winterliche Sperrzeit von Schifffahrt und Wassersport eingehalten werde. «In der Ufervegetation brüten auch nach jahrzehntelangem Bestehen des Campingplatzes viele verschiedene Vogelarten, darunter auch seltene und bedrohte Arten.»

Ein touristisches Konzept

Luder schreibt auch, dass der Camping «noch weiter optimiert werden» könne. In Gampelen stösst er auf offene Ohren. Gemeindepräsident Dietrich redet davon, dass die Gemeinde den Platz als Ort des Naturerlebnisses positionieren möchte. Dieser wird neben einem – verkleinerten – kommerziellen Teil auch einen Bereich bieten, in dem Schulklassen und Familien die Natur- und Kulturlandschaft von Gampelen und dem Seeland sehr bewusst erleben können.

Wichtig sind Dietrich weiter die drei Wanderwege, von denen Gampelen ebenfalls schon länger redet. Sie verlaufen parallel zum Ufer und durchqueren das Fanel auf seiner ganzen Länge – der erste direkt am See dient der Naturbeobachtung, der zweite mitten im Seewald steht den Familien und dem langsamen Veloverkehr offen, der dritte am Waldrand ist den Rennvelos vorbehalten.

Schliessung kostet zwölf Stellen Infos einblenden Mit seinen ehemals 860 Parzellen ist der Platz in Gampelen der grösste Camping, der vom TCS betrieben wird. Entsprechend schmerzlich muss für ihn nun das Ende sein: Auf einen Schlag gehen jährlich über 100’000 Übernachtungen flöten, darüber hinaus kostet die Schliessung auch 12 Vollzeitstellen. Der TCS kann den Verlust insofern etwas kompensieren, als er nächstes Jahr den Camping im nahen La Tène übernimmt. Weil dort die saisonal fix vermieteten Plätze samt und sonders belegt sind, kann dieser Camping aber «nicht als Ersatz für Gampelen dienen», so TCS-Sprecher Massimo Gonnella. Man halte deshalb weiterhin Ausschau nach neuen Standorten. Sollte Gampelen den Platz im Fanel tatsächlich retten können, wäre der TCS an einem Weiterbetrieb interessiert. Die Gemeinde sieht es aber anders. Sie möchte den Camping in diesem Fall künftig selber führen, wie Gemeindepräsident Eric Dietrich antönt. (skk)

Der Wald sei übrigens seinerzeit mit Fichten aufgeforstet worden, sagt Dietrich noch. Er bestehe zu einem kleinen Teil aus Auengebiet, und deshalb sei es falsch, ihn wie üblich pauschal als Auenwald zu bezeichnen. Und zum vorgelagerten Grünland: Der Streifen zwischen Wald und Schilf sei einst aufgeschüttet und während des Zweiten Weltkriegs mit Kartoffeln bepflanzt worden.

Die ersten Abbauschritte

Noch ist offen, wie der Kanton auf den neusten Streich der Gampeler Behörden reagiert. Grundsätzlich kann er gegen die Planungszone Einsprache erheben, entscheiden würde dann das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) aus der Direktion von Regierungsrätin Allemann. Ob er diesen Schritt auch macht? Das sei zurzeit offen, schreibt Generalsekretärin Ursula Wyssmann.

Fürs Erste gilt die Zone ohnehin nur zwei Jahre. Anschliessend kann sie auf bis zu fünf Jahre ausgedehnt werden, doch dann redet der Kanton von vornherein mit. Das AGR müsste eine Verlängerung bewilligen.

Kurz vor dem Rückbau: Der Hafen gehört zu den ersten Bereichen, die verschwinden werden. Foto: Nicole Philipp

Die ersten Rückbauarbeiten sollten eigentlich in den kommenden Tagen und Wochen beginnen. In der Vereinbarung hatte sich der TCS unter anderem dazu verpflichtet, den Hafen bereits im Herbst 2022 aufzugeben. Man werde sich weiterhin an die Abmachungen halten, schreibt TCS-Sprecher Massimo Gonnella dazu auf Nachfrage. Sollte die Gemeinde die für den Rückbau nötigen Gesuche nicht bewilligen, müssten die Arbeiten halt verschoben werden. «Der TCS würde jedoch die betroffenen Zonen absperren und nicht mehr nutzen.»

