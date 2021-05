Der Bären richtet sich neu aus – Im Stile einer französischen Brasserie Der Bären Langenthal hat schwierige Monate hinter sich. Nach dem Einstieg des Bären Madiswil steht nun aber ein neues Gastrokonzept fest. Julian Perrenoud

Betriebsleiterin Sandra Guyaz (links) ist eine Altbekannte. Michèle Binnemann ihrerseits wird neu als Bindeglied zwischen der Leitung in Langenthal und Madiswil fungieren. Foto: Beat Mathys

Die beiden Frauen sitzen sichtlich entspannt an einem Tisch im Restaurants Bären. Noch ist an den gewohnten Gastrobetrieb nicht zu denken. Sandra Guyaz und Michèle Binnemann entschuldigen die leichte Unordnung, denn die Lokalität muss erst fertig eingerichtet werden. Gäste befinden sich im Bären Langenthal keine – trotz den Lockerungen in den Innenräumen.

Wer darauf gehofft hat, das Traditionslokal würde im Juni wieder vollumfänglich öffnen, wird enttäuscht. Das Restaurant bleibt unter der Woche geschlossen, einzig freitags und samstags soll bewirtet werden. Das Hotel wird aktuell zwar noch von Privaten, Firmen und vom Militär benützt, online sind aber längst keine Buchungen mehr möglich.