Landgasthof in Grosshöchstetten – Im Sternen wird bald wieder gekocht Derzeit werden im Sternen in Grosshöchstetten nur Hotelgäste bedient. Nun mietet Caterer Andreas Fankhauser den Gastrobereich und öffnet ihn im kommenden Jahr für Events. Melissa Burkhard

Arbeiten künftig zusammen: Cateringunternehmer Andreas Fankhauser und Sternen-Inhaberin Therese Stettler. Fotos: Raphael Moser

Der Landgasthof Sternen in Grosshöchstetten ist an diesem Morgen umringt von Herbstlaub. «Hotel offen», steht auf einem Schild am Eingang. Derzeit gehen im Sternen nur Übernachtungsgäste ein und aus, denn das Restaurant ist seit mehr als einem Jahr geschlossen. Das soll sich aber bald ändern.

Das Besitzer-Ehepaar Jürg und Therese Stettler hat mit dem lokalen Cateringunternehmer Andreas Fankhauser einen Mieter gefunden. Dieser will ab dem kommenden Jahr die Küche im Sternen für Hochzeiten, Geburtstage oder andere Feste öffnen.

Der Ende des 18. Jahrhunderts erbaute Sternen bietet im Innenbereich 160 Restaurantgästen Platz.

Seit über vierzig Jahren führen Jürg und Therese Stettler den Familienbetrieb mit Restaurant und Hotel an der Bernstrasse. «2019 haben mein Mann und ich entschieden, mit dem Restaurantbetrieb herunterzufahren», sagt Therese Stettler­. Sie sei damals 64 Jahre alt geworden, und sie habe sich gemeinsam mit ihrem Mann vor allem aus Altersgründen entschieden, etwas kürzerzutreten. Ab dem Neujahr 2020 wurde das Restaurant deshalb nur noch auf Anfrage für Gruppen und Eventgäste geöffnet. Drei Monate später kam die Pandemie.