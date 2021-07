Oberländerin fliegt zu den Olympischen Spielen – Im Sprint ab nach Tokio Die aufstrebende Unterseenerin Cynthia Reinle wird am 5. August in Tokio zur 4x100-Meter-Staffel der Frauen antreten. Bruno Petroni

Für Olympia selektioniert: Cynthia Reinle an den Leichtathletik-Schweizer-Meisterschaften in Langenthal vor neun Tagen. Foto: PD/Andy Mueller/freshfocus

Der Schweizerische Leichtathletikverband hat die Nominierung für 30 Athletinnen und Athleten bekannt gegeben. Unter den Auserwählten figuriert auch Cynthia Reinle. Die 21-jährige Sprinterin des TV Unterseen wird am 5. August gemeinsam mit Sarah Atcho (Lausanne-Sports), Riccarda Dietsche (KTV Altstätten) und der Bernerin Mujinga Kambundji (STB) zum 4x100-Meter-Staffelrennen antreten. Nicht im Kader figuriert die Winterthurerin Cornelia Halbheer, die sich für die Olympischen Spiele aus dem Staffelkader zurückgezogen hat.

Die Leichtathletinnen mit der grössten Olympia-Erfahrung sind Mujinga Kambundji und Lea Sprunger (Cova Nyon), die schon an der Olympiade von 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro die Schweizer Farben vertraten. Jüngste Athletin im Schweizer Team ist Ditaji Kambundji (STB), die 19-jährige Schwester von Mujinga.