Regierungsrat sieht keine Chancen – Im Thunersee verkehrt wohl nie ein Amphibienbus Drei Oberländer Grossräte wollten das Thuner Verkehrsproblem mit einem Amphibienbus angehen. Für den Regierungsrat ist die Idee aber nicht umsetzbar. Roger Probst

Einen Bus nach dem Vorbild des niederländischen Tourismus-Anbieters Splashtours wollten Politiker in Thun für den ÖV einsetzen. Foto: PD/Splashtours.nl

Der Vorschlag ist auf den ersten Blick bestechend: Wenn die Strassen verstopft sind, braucht es neue Wege. Und was liegt bei einem See näher als der Wasserweg? Das dachten sich auch die drei Grossratsmitglieder Markus Wenger (EVP, Spiez), Hannes Zaugg-Graf (GLP, Uetendorf) und Andrea de Meuron (Grüne, Thun). Sie forderten den Regierungsrat in einem Postulat dazu auf, die Einführung eines Amphibienbusses als ÖV-Variante am rechten Thunersee-Ufer abzuklären.