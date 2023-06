Die Stockhornbahn schwebt über dem Hinterstockensee. Im türkisgrünen Wasser ist Platz für jede Menge Whiskyfässer. Foto: Bruno Petroni

Seltsam oder verrückt muss ein Einfall sein, damit er laut Duden zur «Schnapsidee» hochdestilliert werden kann. Und so wird es manch einer wohl bereits für eine Schnapsidee halten, wenn, wie kürzlich berichtet, Altersheime in Reichenbach, Frutigen, Erlenbach und Faulensee ihr eigenes Bier an ihre Bewohnerinnen und Bewohner ausschenken. Ein 500-Liter-Whisky-Fass auf 1600 Meter Höhe zu transportieren, um es anschliessend in einem Bergsee zu versenken, geht zumindest als seltsam durch.