Tagestipp: The Third Sound – Im schwachen Licht des Zündholzes In der Matchbox Villa gibt es gutes Essen und Musik. Zu Gast: The Third Sound aus Berlin Martina Hunziker

Hákon Aðalsteinsson (links) und The Third Sound: Fesselnde Dunkelheit. Foto: PD

Ein bisschen grösser als eine Zündholzschachtel oder eben eine Matchbox ist sie schon, die Villa Stucki. Dem musikalischen Gastgeberpaar Emmanuelle Rui und Tevfik Kuyas von der «Matchbox» scheint es dort aber zu gefallen, sind sie seit ihrem Einzug als Zwischennutzung vor zweieinhalb Jahren doch immer noch dort. In der «Matchbox» wird gekocht – unter der Woche mittags, am Wochenende zu einem ausgiebigen Brunch. Und an besonderen Abenden öffnet die Matchbox zu Essen und Musik. Heute zu Gast: The Third Sound aus Berlin mit dem Frontmann Hákon Aðalsteinsson, einstiges Mitglied der kultigen Rock'n'Roll-Band Singapore Sling. The Third Sound kommt aus den ziemlich dunklen Punkgefilden, hat aber auf der 2021 erschienenen LP mit dem sprechenden «First Light» bedeutend an Leichtigkeit zugelegt. Ihren Stempel aber gibt auch diesen Songs die hypnotisierende, tiefe Stimme von Aðalsteinsson. (mar)

Martina Hunziker

