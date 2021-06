Recher überzeugt in Estoril – Im Schlussspurt zu Bronze Paracyclist Fabian Recher hat eine Woche nach EM-Bronze auch an der Weltmeisterschaft zugeschlagen. Der Spiezer wird in Portugal erneut Dritter. Peter Berger

Fabian Recher präsentiert die WM-Medaille. Foto: PD

Auf den letzten 500 Metern des 67 Kilometer langen Rennens im Autodromo von Estoril mobilisierte Fabian Recher sämtliche Kräfte. Schliesslich gelang es dem 22-jährigen Berner Oberländer im Sprint, in der sechs Athleten umfassenden Verfolgergruppe den Österreicher Alexander Gritsch auf den vierten Platz zu verdrängen. «Ich habe versucht, in der Gruppe möglichst viel Kraft zu sparen, und habe im Sprint meine Chance genutzt», freute er sich. Für Recher bedeutet die erste WM-Medaille den grössten Erfolg seiner Karriere – in der vergangenen Woche hatte er Bronze an den Europameisterschaften in Österreich gewonnen.

Der Schlussspurt von Fabian Recher in Estoril. Video: PD

Die Titelkämpfe in Portugal hatten für den Spiezer am Mittwoch noch unglücklich begonnen, verpasste er die Medaillenränge mit der Teamstaffel als Vierter doch knapp. Im Zeitfahren vom Freitag war er Neunter geworden. Nun geht es für den Berner um nationale Ehren. Am Mittwoch bestreitet er in Lausanne die Schweizer Meisterschaft im Zeitfahren.

Fehler gefunden?Jetzt melden.