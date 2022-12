Verkehr in Thun – Im Schlossbergparking steigen die Preise Aufs neue Jahr hin passt die Parkhaus Thun AG im Parkhaus City Ost Schlossberg die Gebühren an. In den drei weiteren Anlagen der Firma bleiben die Preise gleich. Janine Zürcher

Das Parkieren im 2018 eingeweihten Schlossbergparking wird ab Januar 2023 teurer. Foto: Patric Spahni

Drei statt zwei Franken: So viel bezahlen Autofahrerinnen und -fahrer ab Januar neu für die ersten vier Parkstunden im Schlossbergparking – pro Stunde. Wer nach vier Stunden ins Parkhaus zurückkehrt, wird auf dem Kassen-Display also neu die Zahl 12 statt 8 stehen sehen. Zudem gilt weiterhin der Nacht- und Sonntagstarif: Zwischen 19 und 7 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen wird nur der halbe Tarif verrechnet. Zwei volle Stunden kosten dann drei Franken.