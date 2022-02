Messe in Grindelwald – Im Schaufenster der ganzen Skiwelt Grindelwald Tourismus konnte die Austragung des International Ski Travel Market (ISTM) wieder ins Gletscherdorf holen.

Am International Ski Travel Market kann Grindelwald seine V-Bahn präsentieren. Foto: Adrian Moser

Von 13. bis 15. März treffen sich rund 110 Vertreter von Tourismusverbänden und Skiveranstaltern sowie Einkäufer und Entscheidungsträger in Grindelwald. Nach 2018 konnte Grindelwald die Veranstalter des ISTM erneut davon überzeugen, den Anlass im Gletscherdorf auszutragen. Die zweite Austragung war für 2021 geplant, musste aber aufgrund der Pandemie auf dieses Jahr verschoben werden.

«Nach so einem kurzen Zeitraum wiederholt in eine Destination zu gehen, ist keineswegs normal», heisst es in der Medienmitteilung von Grindelwald Tourismus. Doch mit dem Bau der V-Bahn habe Grindelwald ein Projekt verwirklicht, das seinesgleichen suche und welches das Skifahr-Erlebnis vor Ort komplett neu definiere. Am ISTM können die neuesten Konzepte und Produkte vorgestellt werden.

Die Veranstaltung besteht aus zwei Tagen mit einer Abendveranstaltung auf dem Eigergletscher. Austragungsort ist das Romantik-Hotel Schweizerhof. Die Teilnehmenden begeben sich auch einen Tag lang auf Ski oder Schlitten auf Entdeckungsreise und haben so die Möglichkeit, das Angebot real zu erleben und die Erfahrungen in die Welt zu tragen.



pd

