Nach Beginn der Schwing-Saison – Im Sägemehl drohen Strafen – und Fragezeichen um einen König Die Kranzfest-Saison hat eben erst begonnen und doch bereits Erkenntnisse geliefert. Wer für Aufsehen sorgen könnte und wie der Verband gegen Geplänkel vor Kampfbeginn vorgeht. Philipp Rindlisbacher Marco Oppliger

Quo vadis Kilian Wenger? Der Schwingerkönig von 2010 hat noch nicht entschieden, ob er die Zwilchhose nach dieser Saison an den Nagel hängen will. Foto: Christian Pfander

An diesem Wochenende haben die Berner Schwinger ausnahmsweise frei. Dann aber geht es Schlag auf Schlag. Mit dem Emmentalischen, dem Mittelländischen und dem Oberaargauischen stehen drei Härtetests in Folge an, ehe sich die Berner bald darauf auf dem Stoos mit der Konkurrenz aus der Inner- und der Nordostschweiz messen werden.