Auswil verliert seine Beiz – Im «Rössli» wird künftig gewohnt Das Wirtepaar hat aus gesundheitlichen Gründen bereits geschlossen. Damit endet auch eine 60-jährige Familientradition.

Aus dem Restaurant wird eine Wohnung: das «Rössli» in Auswil. Foto: Beat Mathys

Eine Baupublikation im «Anzeiger Oberaargau» verrät es: Aus dem Restaurant Rössli in Auswil wird eine Wohnung. Mehr erfährt man auf der Website des Wirtepaares Beat und Priska Fiechter. «Liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Nachbarn. Leider können wir wegen aktueller gesundheitlicher Probleme das Restaurant nicht öffnen», schreiben sie. Weiteres will der Wirt am Telefon dazu nicht sagen.

Das Baugesuch reichte nun bereits die neue Besitzerin ein, die Kulta Immobilien AG in Lyssach. Das Paar selbst kann in der bisherigen Wirtewohnung zur Miete bleiben. Mit der Schliessung verliert Auswil sein einziges Dorfrestaurant. Gleichzeitig geht eine 60-jährige Familientradition zu Ende: 1961 hatten Albert und Alice Fiechter das Rössli eröffnet, vor 28 Jahren übernahm mit Beat und Priska Fiechter die zweite Generation.