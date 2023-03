Krise in der Schweiz – Im Rekordtempo in die Wohnungsnot – Gründe, Prognosen und Massnahmen Der Mangel spitzt sich rasant zu und wird den Wahlkampf prägen. Wie ist es dazu gekommen? Und wie finden wir wieder raus? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Iwan Städler

Warteschlange bei einer Wohnungsbesichtigung: Wer eine neue Bleibe sucht, braucht viel Geduld. Foto: Reto Oeschger

Gegenwärtig überbieten sich die Parteien mit Interventionsvorschlägen. So wollen etwa die Grünen eine Mindestbelegung der Wohnungen in Städten einführen. Die FDP möchte den Lärmschutz lockern. Und die Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Badran will Airbnb verbieten. Heute Abend dürfte der Ständerat den Bundesrat beauftragen, eine gründliche Analyse vorzulegen. Entsprechend stellen sich Fragen.