Ausflugstipp Neuenburg – Im Reich von Schoggibaron Philippe Suchard Hier wurde Suchard-Schokolade produziert: Ein Spaziergang durch den tiefen Einschnitt der Serrière lässt ein Stück Neuenburger Industriegeschichte wach werden. Stephan Künzi

Turm mit auffälligem Helm, rötlichbraune Fassade: Diese Fabrik vermittelt noch heute einen Eindruck der verspielten Architektur, die Philippe Suchard gefiel. Foto: PD

Einverstanden, Philippe Suchard ist mit seiner Schokolade nicht in Bern, sondern in Neuenburg gross geworden. Dort fing 1826 mit einer kleinen Fabrik alles an. Aus ihr wuchs nach und nach der nach ihm benannte Suchard-Konzern heran, der dank Spezialitäten wie der lilafarben verpackten Milka-Schokolade, dem Kraftgetränk Suchard Express oder den Fruchtbonbons Sugus Furore machte.

Doch Philippe Suchard, der nachmalige Schoggibaron, ist auch in der Stadt Bern verwurzelt. Seinen Beruf als Zuckerbäcker erlernte er in der Bundesstadt, wo sein Bruder schon 1814 eine Confiserie führte.