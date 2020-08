Sommerserie – In sieben Tagen um die Welt Im Ambulanzjet fliegt Yvonne Horisberger aus Interlaken rund um die Welt. Mit der Rega bringt die Intensivpflegefachfrau Patienten zurück in ihre Heimat. Hans Peter Roth

Als Intensivpflegefachfrau fliegt Yvonne Horisberger mit Rega-Ambulanzjets in alle Welt. Foto: PD/Rega

«Ja, es gibt sie, diese Momente, wo du an deine Grenzen kommst, dich wunderst, was du dir da antust, und einfach nur noch ins Bett fallen möchtest.» Nachdenklich blickt Yvonne Horisberger in die Ferne. «Und doch möchte ich diesen Beruf nicht hergeben.» Die Pflegefachfrau aus Interlaken fliegt als Intensivpflegefachfrau in den Rega-Ambulanzjets mit.