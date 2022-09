Tagestipp: Bandit Voyage – Im Pyjama an der Busstation Das Genfer Duo Bandit Voyage verwuschelt Postpunk, Funk und französischen Sprechgesang.

Die Musik von Bandit Voyage klingt so, wie es sich anfühlt, an einem gewöhnlichen Montagmorgen an der Busstation zu stehen – im Pyjama. Robin Girod und Anissa Cadelli beschreiben sich selbst als «duo boîte à rythme lofi amour bizarre». Das Duo aus Genf, welches letztes Jahr mit dem jamaikanischen Musiker Lee «Scratch» Perry für eine Single zusammenspannte, fabriziert eine verschrobene Mischung aus Postpunk, Funk und französischem Sprechgesang. Ein überaus passendes Geburtstagsgeschenk für das Café Kairo, welches an diesem Tag seinen 24. Geburtstag feiert.

