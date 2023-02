Floorball Köniz’ Torhüter – Im Palmarès von Patrick Eder fehlt nur noch ein Cupsieg Nach der Saison beendet der 32-Jährige seine eindrückliche Karriere. Am Samstag steht in der Wankdorfhalle zunächst ein weiterer Höhepunkt bevor. Ueli Moser

Seinen Helm hängt Patrick Eder noch nicht an den Nagel. Foto: Marcel Bieri

An die Ambiance grosser Spiele wird sich Patrick Eder noch lange und gerne erinnern. Bei seinen drei WM-Teilnahmen etwa, 2018 in Prag, 2021 in Helsinki sowie letzten November in Zürich und Winterthur. Sportlich blieb zwar der ganz grosse Wurf aus – nach Bronze in Tschechien resultierte zweimal nur der undankbare vierte Schlussrang.