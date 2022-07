Arbeitslose in der Region – Im Oberland herrscht praktisch Vollbeschäftigung Im Kanton Bern sinken die Arbeitslosenzahlen. Im Juni vermeldeten die Oberländer Verwaltungskreise mit einer Ausnahme eine Quote von nur 0,5 Prozent.

Die gut laufende Gastronomie ist einer der Gründe, weshalb die Arbeitslosenzahlen im Juni im Oberland tief waren. Im Bild das Bergrestaurant auf dem Stockhorn. Foto: Bruno Petroni

Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern sank im Juni 2022 um 607 Personen auf 8580. Die Arbeitslosenquote ging von 1,6 auf 1,5 Prozent zurück, bei 2 Prozent in der ganzen Schweiz. Der anhaltende Rückgang der Arbeitslosigkeit erkläre sich mehrheitlich aus saisonalen Effekten, «ist aber breit abgestützt», schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung zu den Arbeitslosenzahlen für den Monat Juni.

Am stärksten war der Rückgang im Gastgewerbe, im Baugewerbe und in der Maschinen- und Metallbau-Industrie. Zudem wiesen nahezu alle übrigen Branchen rückläufige Arbeitslosenzahlen auf. Im Berner Oberland vermelden die Verwaltungskreise Obersimmental-Saanen, Frutigen-Niedersimmental und Interlaken je noch eine Arbeitslosenquote von 0,5 Prozent – oder mit 49 bis 131 arbeitslosen Personen praktisch Vollbeschäftigung. Im Verwaltungskreis Thun sind noch 632 Personen als arbeitslos gemeldet – was einer Quote von 1,1 Prozent entspricht.

Die Spannweite der Arbeitslosenquote in allen zehn Verwaltungskreisen des Kantons geht von 0,5 in den drei Oberländer Kreisen bis 3,0 Prozent in Biel/Bienne. Verglichen mit dem Juni 2021 sind 4259 Personen weniger arbeitslos. Zu guter Letzt trafen im Juni 56 Voranmeldungen zur Kurzarbeit ein. Sie betrafen 467 Beschäftigte – gegenüber von 77 Voranmeldungen für 677 Beschäftigte im Monat Mai.

pd/maz

