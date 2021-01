Konservative Schulmodelle – Im oberen Emmental werden die Oberstufen umgebaut Nicht nur in Zollbrück, Langnau und Trubschachen entstehen Oberstufenzentren, auch in Signau sind entsprechende Vorarbeiten im Gang. Susanne Graf

Mit dem geplanten Campus soll in Signau auch ein durchlässiges Schulmodell eingeführt werden. Foto: pd

Im unteren Emmental existieren fast keine reinen Realklassen mehr. Nur in Heimiswil, Ersigen und Lyssach würden die 7.- bis 9.-Klässler, die nicht in die Sekundarschule übergetreten seien, immer noch in separaten Klassen in den jeweiligen Gemeinden unterrichtet. Das sagt der für diesen Kreis zuständige Schulinspektor Christoph Joss und fügt an: «Alle anderen Oberstufenschüler besuchen den Unterricht gemeinsam in einem Zentrum.»

Joss ist überzeugt, dass in Zukunft mehr Schulverantwortliche mit ihren Oberstufenzentren dem Beispiel der Langnauer folgen und gar keine Unterteilung in Real- oder Sekundarklassen mehr vornehmen werden. «Mit dem Lehrplan 21 und der Vorbereitung auf die Berufslehre reicht die heutige Organisationsform einfach nicht mehr», sagt er.