Aktion gegen Gewalt an Frauen – Im Oberaargau fehlt eine ambulante Beratungsstelle Das nächste Frauenhaus liegt in Bern oder Biel. Dringend nötig wäre für Betroffene vor allem eine Opferhilfestelle vor Ort, zum Beispiel in Langenthal. Sabine Gfeller

Seit Juni dieses Jahres hat im Oberaargau die Gewalt im familiären Rahmen zugenommen. Symbolbild: Getty Images/iStock

Momentan wird es früh dunkel. Die meisten Menschen verbringen im Vergleich zum Sommer viel Zeit zu Hause – und wegen der Corona-Pandemie noch mehr. Frustrierend für viele. Schlimm für diejenigen, die zu Hause Gewalt erleben.

Am 10. Dezember gehen dieses Jahr zum letzten Mal im Oberaargau bei Einbruch der Dunkelheit orange Lichter an – als Aktion gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Eine Beratungsstelle für Betroffene gibt es in der Region aber keine. Die Opferhilfe und die Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kinder sind beide in Bern stationiert. Frauenhäuser gibt es in Biel, Thun und Bern.