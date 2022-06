Superfood aus dem Seeland – Wenn aus der Baumnuss eine Delikatesse wird Die Produktion der Lobsiger Schwarznuss bringt auf dem Frienisberg vier Generationen an denselben Tisch. Simone Lippuner

Erntezeit in Lobsigen. Rund 550 Kilo grüne Baumnüsse landen in den Körben. Foto: Adrian Moser

An diesem sonnigen Junitag findet man die Familien Affolter und Engelhardt in den Bäumen. Nicht weil sie deren Schatten suchen – was bei 26 Grad um 10 Uhr morgens durchaus nachvollziehbar wäre. Aber Ueli, Margrit, Michael und all die anderen steigen der Sonne sogar noch höher entgegen. Auf langen Leitern, die Hände in blauen Handschuhen, um den Bauch einen Korb gebunden, pflücken sie mit einer leichten Drehbewegung grüne Nüsse. Es sind unreife Baumnüsse. Sie stehen zu diesem Zeitpunkt am Anfang eines langen Prozesses bis hin zur Delikatesse: der Lobsiger Schwarznuss.