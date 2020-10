Schulprojekt Rüegsau – Im März wird die Turnhalle abgerissen Nach langem Hin und Her kann die Gemeinde die Schulanlage in Rüegsauschachen nun sanieren. Es gab keine Einsprachen gegen das Bauvorhaben. Pia Scheidegger

Die Schulgebäude in Rüegsauschachen sind in die Jahre gekommen und werden nun saniert. Foto: Andreas Marbot

Die Sanierung der Schulanlage in Rüegsauschachen war bisher ein umstrittenes Thema. Im September 2018 wurde das Projekt an der Urne erstmals abgelehnt, weil die Kosten von 18 Millionen Franken dem Gegenkomitee und dann auch dem Volk zu viel waren. Bei der zweiten Abstimmung im letzten November haben dann über 70 Prozent der Stimmberechtigten dem Verpflichtungskredit von etwa 14 Millionen Franken für das reduzierte Projekt zugestimmt. Während vier Wochen lagen die Baupläne nun öffentlich auf, Einsprachen gab es keine. Gemeindepräsident Andreas Hängärtner ist erleichtert: «Zum Glück kommt es so zu keinen weiteren Verzögerungen.»