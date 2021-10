Ausgangslage

Der Schweizer Meister ist unter der Woche in der Champions League getaucht – wobei das 1:4 gegen Villarreal zu hoch ausgefallen ist und die Kräfteverhältnisse nicht richtig widerspiegelt. Klar ist aber aus Berner Sicht, dass im heutigen Spiel wieder ein besseres Resultat herausschauen soll.

Auf dem Papier ist ein passender Aufbaugegner zu Gast im Wankdorf: Die letzten sieben Meisterschaftsspiele gegen Lausanne Sport endeten allesamt mit einem YB-Sieg – letztmals im Oktober 2017 setzte es eine Niederlage. Beim letzten Aufeinandertreffen im September gewannen die Berner auswärts gleich mit 6:1.

Auch in Anbetracht der aktuellen Situation sind die Gelb-Schwarzen zu favorisieren: Erst einen Sieg in zehn Partien konnten die Waadtländer verbuchen, nur der sieglose FC Luzern steht in der Tabelle noch hinter Lausanne. Diesen einen Sieg feierte Lausanne aber gerade im letzten Spiel gegen die Grasshoppers – 3:1 hiess es am Ende, das Selbstvertrauen dürfte bei den Gästen also gestärkt sein.