Umnutzung abgebrochen – Im Liebefeld werden aus Büros doch keine Wohnungen Arbeitsplätze statt 77 Wohnungen: Die Eigentümerin verzichtet auf den aufwendigen Umbau des Businessparks im Liebefeld. Adrian Hopf-Sulc

Seit die Swisscom hier ausgezogen ist, stehen grössere Teile des Gebäudes im Liebefeld leer. Foto: Nicole Philipp (Archiv)

Mit ihrem Auszug aus dem Liebefeld hat die Swisscom nicht nur ein Loch in den Gemeindefinanzen von Köniz verursacht, sondern auch einen der grössten Büro-Leerstände in der Region Bern. Denn der Businesspark Liebefeld verfügt über 26’000 Quadratmeter Nutzfläche – und diese liessen sich nicht so einfach vermieten.

Deshalb reichte die Eigentümerin des Gebäudes, die Versicherung Swisslife, letztes Jahr ein Baugesuch ein: 20 Prozent des Gebäudes sollten in Wohnraum umgebaut werden. Geplant waren 77 Ein- und Zweizimmerwohnungen.

Doch daraus wird nun, anders als diese Zeitung vergangene Woche schrieb, nichts: Die Swisslife hat das Projekt abgebrochen, wie Sprecherin Tatjana Schachenmann auf Anfrage bestätigt – weil die Nachfrage nach Büroraum angezogen habe und man heute zuversichtlich sei, die noch freien 9000 Quadratmeter vermieten zu können.

Gymnasien mieten sich ein

Ein Grund für den Meinungsumschwung der Swisslife könnte der Kanton Bern geliefert haben: Er mietet im Businesspark fast 10’000 Quadratmeter an – wegen allgemeinen Schulraummangels und als Ersatzstandort für die Gymnasien Neufeld und Kirchenfeld, die saniert werden. Der Grosse Rat hat den Kredit dafür im März genehmigt.

Zuletzt wurden in der Region Bern zwar mehrere Büroimmobilien zu Wohnraum umgebaut. Doch dies war meist bei Gebäuden der Fall, die am Ende ihres Lebenszyklus standen, so etwa der frühere Post-Hauptsitz Schönburg oder das Brückenkopf-Gebäude der Monbijoubrücke. Mit dem Verzicht auf eine Umnutzung im Liebefeld spart die Swisslife nun 13 Millionen Franken an Baukosten.

Gesprächsstoff – der Podcast von Berner Zeitung und «Bund» Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Adrian Hopf-Sulc ist Redaktor und schreibt über Wirtschafts- und Finanzthemen im Kanton Bern. Mehr Infos @adrianhopf

Fehler gefunden?Jetzt melden.