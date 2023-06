Gross, grösser, zu gross? Auch ältere Kinder sollen heute vermehrt Windeln tragen. Foto: Getty Images

Ein schwerer Duft wabert durchs Schulhaus. Die Tür zum Klassenzimmer der 3c steht offen. Frau Müller musste die Mathematikstunde unterbrechen. Eben noch hatte sie der Klasse vermittelt, was ein Kilo ist. Da hat der 9-jährige Anton ein Pfund gemacht – in die Windel. Jetzt erlebt Frau Müller hautnah, was ein erweiterter Aufgabenbereich im Lehrberuf auch bedeuten kann …