Gastrokritik «Eingekehrt» – Im Kreuz kennt Belp keinen Dichtestress Dem Namen nach ist das Dorfzentrum Kreuz der Mittelpunkt von Belp. Das Restaurant dort ist es nicht. Johannes Reichen

Saftig: Champignons im Teig. Foto: rei

Mittwochabend, Regentropfen, Dunkelheit, Ladenschluss. Man kann sich einsam fühlen auf der Strasse, mitten im Dorf, zwischen Bahnhof und Schloss. Sogar in Belp, das gerade unter Dichtestress leidet und deshalb von einem neuerlichen Wachstumsschub nichts wissen will. Aber klar, es gibt angenehmere Aufenthaltsorte an einem tristen Abend im November.

Das Herz von Belp schlägt im Dorfzentrum Kreuz. In diesem Gebäude befinden sich mehrere Säle, Seminarräume, auch die Bibliothek. Hier finden die Gemeindeversammlungen und grosse Parteiversammlungen statt, mal mit, mal ohne Maske. Theater werden aufgeführt und Konzerte gegeben. Und im Erdgeschoss liegt das Restaurant Kreuz.