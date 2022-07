Die Linden im Emmental – Im Kraftfeld der Hügelbäume Eine kahle Kuppe mit einem Baum darauf. Im Emmental gibt es viele solcher Orte. Sie üben einen Zauber aus – auf Liebespaare genauso wie auf Töfflibuben. Dölf Barben

Tunnelblick ins Emmental: Im Vorderarni befindet sich der perfekte Hügel mit dem perfekten Baum. Foto: Beat Mathys

Der Fritzenfluhtunnel zwischen Huttwil und Wasen ist wie ein grosses, begehbares Fernrohr. Man kann mit ihm vom Oberaargau ins Emmental hineinschauen. Und was man sieht, könnte typischer nicht sein: ein Hügel mit einem Baum. Das ist das Emmental in der Kürzestzusammenfassung. Genau dieses Bild ist in stilisierter Form und ergänzt mit einem Fluss auf den Tourismustafeln zu sehen, mit denen Besucherinnen und Besucher willkommen geheissen werden.